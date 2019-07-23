Американская компания завершила контракт на $48 млн по «Шах Дениз 2»

23 июля 2019 19:07 (UTC+04:00)

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