Газопровод "Газли - Шымкент" возобновил работу после пожара

25 июля 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возобновилась подача газа на газопроводе "Газли - Шымкент" в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на минэнерго Узбекистана.

Еще с 23 июля он заработал в тестовом режиме. Сейчас эксплуатация газопровода возобновлена полностью, газ поступает в обычном режиме.

Напомним, что 20 июля на территории Шофирканского района Бухарской области произошел разрыв на участке 76 км магистрального газопровода "Газли-Шымкент". Как сообщили в министерстве, данный участок проходит по пустынной безлюдной зоне. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии в 45-50 км от места аварии.

Газовая линия на участке 73 -100 км была отключена, чтобы не допустить утечки.

По заявлениям специалистов, на момент утечки давление газа в газопроводе составляло 33-34 атмосферы и разрыв произошел в шовной части трубы, где в результате просачивания газа произошло воспламенение газовой струи.

(Автор: Фахри Вакилов)

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