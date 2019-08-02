Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии

2 августа 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле 2019 года Азербайджан экспортировал 101,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что в 9,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (10,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на “Азерэнержи”.

Согласно сообщению, основной причиной этого стал кризис, вызванный аварией в энергосистеме в июле прошлого года, а также мероприятия по восстановлению утраченной мощности в электроэнергетической сфере в рамках «Программы по реабилитации» и обеспечения надежности энергетической системы в этом году.

Также увеличилось производство электроэнергии. В июле 2019 в Азербайджане было произведено 2,13 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 50 миллионов киловатт-часов или 2,4 процента больше показателя июля прошлого года.

В 2018 году экспорт электроэнергии из страны составил 1,4 миллиарда киловатт-часов против 1,2 миллиарда киловатт-часов годом раньше.

Основным производителем электроэнергии в Азербайджане является "Азерэнержи".

Мощность генерирующей системы страны составляет 7172,6 мегаватта, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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