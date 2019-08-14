IBM ищет больше возможностей для трансформации бизнес-моделей в Азербайджане

14 августа 2019 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американская корпорация IBM ищет новые возможности для трансформации бизнес-моделей в Азербайджане, сказал Trend управляющий партнер IBM Caspian Бахадур Ибрагимов.

Управляющий партнер отметил, что IBM активно участвует в программе цифровых преобразований в Азербайджане в таких областях, как государственные услуги, финансовый сектор и нефтегазовая отрасль.

"Основываясь на наших возможностях и опыте в Азербайджане, а также на международном опыте, мы с нетерпением ждем новых возможностей для преобразования бизнес-моделей и потребительского опыта в сфере услуг и в промышленном секторе с использованием искусственного интеллекта, облачных вычислений, блокчейна и других инновационных технологий и решений IBM", - добавил Ибрагимов.

Напомним, что азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и IBM в прошлом году создали совместное предприятие (СП) Caspian Innovation Center.

СП действует в виде центра аналитики и обеспечения, а его основной целью является работа в сфере нефтегазовой промышленности, создания конкурентноспособных информационных технологий, бизнес-трансформации и консалтинговые услуги в Азербайджане, Каспийском регионе и других странах.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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