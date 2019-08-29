Для удвоения пропускной способности TAP потребуется более €1 млрд

БАКУ/Trend/ - Для повышения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) с 10 миллиардов кубометров в год до 20 миллиардов кубометров, потребуется более одного миллиарда евро капиталовложений, сообщает Trend со ссылкой на данные консорциума TAP.
В приведенной ниже таблице представлена предварительная оценка затрат. Следует отметить, что указанные мощности не учитывают промежуточные точки присоединения вдоль трубопровода.
|
Мощность трубопровода (млрд кубометров в год)
|
Предполагаемые капитальные затраты (млн евро)
|
10.0
|
-
|
11.8
|
180
|
14.4
|
505
|
16.4
|
705
|
20.0
|
1035
"Для перехода от текущей конфигурации к любому из этапов расширения следует учитывать минимальный период реализации в три года. В случае предварительного заказа длинных деталей (например, компрессоров) срок реализации может быть сокращен до двух лет, как минимум", - говорится в материалах.
Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".
Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.
Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.
Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.
Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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