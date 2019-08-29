Для удвоения пропускной способности TAP потребуется более €1 млрд

БАКУ/Trend/ - Для повышения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) с 10 миллиардов кубометров в год до 20 миллиардов кубометров, потребуется более одного миллиарда евро капиталовложений, сообщает Trend со ссылкой на данные консорциума TAP.

В приведенной ниже таблице представлена предварительная оценка затрат. Следует отметить, что указанные мощности не учитывают промежуточные точки присоединения вдоль трубопровода.