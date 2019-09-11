"Азерэнержи" провело и сдало в эксплуатацию новые газовые линии протяженностью 26 км

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Программой реабилитации, ОАО «Азерэнержи» провело и сдало в эксплуатацию новые газовые линии протяженностью в 26 км – от газораспределительной станции в Гаджигабульском районе до электростанции «Джануб» в г. Ширван, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО.

Отметим, что до настоящего времени в рамках вышеназванной программы от станции «Джануб» до подстанции «Хырдалан» были проведены новые высоковольтные линии электропередач на расстояние 108 км, что повысило надежность электроснабжения города Баку.

Также отремонтирован и установлен на электростанции «Джануб» автотрансформатор, вышедший из строя в результате аварии в энергосистеме страны третьего июля прошлого года.

Благодаря ремонтно-наладочным работам, осуществленным на котлах, турбинах и другом оборудовании электростанции «Джануб», ее мощность увеличена с 520 до 720 мегаватт, тем самым восполнены 200 мегаватт «утерянной» мощности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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