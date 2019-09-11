Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

11 сентября 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 10 сентября составила 67,14 доллара за баррель, что на 1,41 доллара выше цены за предыдущий день, сообщил в среду Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light во вторник составила 66,45 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем меньше на 0,01 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 61,76 доллара за баррель, что на 0,63 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 сентября составила 64,58 доллара за баррель, что на 0,72 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на 11 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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