Топливно Энергетический комплекс Каракалпакастана в Узбекистане активно развивает месторождение "Сургиль" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министерство энергетики Узбекистана, а также международная нефтисервисная компания «Eriell Group» организовали пресс-тур для иностранных и отечественных СМИ с целью ознакомления с деятельностью нефтехимической и электроэнергетической отраслей в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Узбекистана.

Зарубежные СМИ, среди которых такие издания как Chatham House, Argus Media, Nuclear Intelligence, Energy Intelligence, Upstream, World Nuclear News, IntelliNews, Trend news Agency впервые посетили "Сургильское" газовое месторождение и Устюрский газохимический комплекс СП ООО «Uz-Kor-Gaz Chemical», говорится в сообщении.

Журналисты смогли увидеть газовое месторождение, процесс добычи сырья, его сбора, распределения и переработки. А также ознакомится с газохимическим комплексом, расположенным в северо-западной части Узбекистана, в южной части плато Устюрт (Каракалпакстан).

"Сургильское" газовое месторождение было впервые введено в эксплуатацию в 1998 году, разведка и бурение скважин осуществлялись предприятиями АО «Узбекнефтегаз». В 2006 году был подписан меморандум о комплексном развитии месторождения Сургиль между АО «Узбекнефтегаз» и Корейской Газовой Корпорацией «Korea Gas Corporation».

В 2013 году началась активная фаза строительства совместного узбекско-корейского предприятия «Uz-Kor Gas Chemical», комплекс был построен за три года, на три месяца раньше запланированного срока.

Во время бурения в период с 2013 по 2015 годы было освоено 35 скважин. В период с 2016 года по настоящее время было освоено еще 50 скважин.

Длина одной скважины составляет 2950 метров. Работы по сей день ведутся днем и ночью без остановки.

Вся продукция, поступающая с газовых скважин, с сентября 2015 года поступает в комплекс «Устюртский ГХК», который был построен компаниями АО «Узбекнефтегаз» и СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical».

Данный комплекс состоит из пяти заводов: по разделения газа; по производству этилена; по производству полиэтилена; по производству полипропилена; по обеспечению энергоресурсами.

Основное оборудование изготовлено ведущими германскими, французскими, японскими, американскими, шведскими, нидерландскими и корейскими производителями.

Если говорить о производственной мощности предприятия, то показатели в год следующие:

- ежегодная добыча и транспортировка более трех миллиардов кубических метров природного газа с месторождения «Сургиль»;

- Ежегодная добыча, предварительная подготовка и транспортировка более 115 тысяч тонн газового конденсата с месторождения «Сургиль»;

- Глубокая переработка с извлечением ценных компонентов на Устюртском газохимическом комплексе.

- Общая годовая производственная мощность комплекса составляет: 387 тысяч тонн полиэтилена; 83 тысяч тонн полипропилена; 102 тысяч тонн пиролизного дистиллята; восемь тысяч тонн пиролизного масла, которое направляется в Бухарский нефтеперерабатывающий завод для дальнейшей переработки.

На сегодняшний день производимая полимерная продукция, реализуется на экспорт, в страны Центральной и Восточной Азии, СНГ и Европы, а также на внутренний рынок через торговую площадку Товарно-Сырьевой биржей Узбекистана (УзРТСБ), говорится в сообщении.

Говоря о социально-экономических выгодах, нужно сказать, что было создано более 1480 рабочих мест, а также создание косвенной занятости в соответствующих вспомогательных службах.

Благодаря активной успешной деятельности на протяжении долгих лет, наличию квалифицированного персонала и инфраструктуры в 2012 году проект был признан лучшим проектно-финансовым соглашением в нефтехимическом и газохимическом секторах международным изданием «Project Finance International».

Проект удостоен международных премий «Лучшая сделка 2012 года» изданиями Trade Finance Magazine и Global Trade Review. В 2014 год – проекту присуждена премия «Глобальная сделка 2014 года в нефтегазовой сфере» международным изданием Infrastucture Journal.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.