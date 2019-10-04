Индийская авиакомпания намерена выйти на рынок Узбекистана

4 октября 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве транспорта Узбекистана состоялась встреча с делегацией индийской компании «Delhi International Airport Limited» во главе с её финансовым директором Сандживом Эдвардом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство.

На встрече обсуждались вопросы повышения эффективности интермодального центра логистики «Навои», созданного на базе аэропорта Навои.

Финдиректор компании озвучил заинтересованность индийской стороны в использовании транзитного потенциала Узбекистана в перевозке пассажиров и грузов.

Он выразил готовность компании «Delhi International Airport Limited» рассмотреть вопрос о создании системы, связывающей грузоперевозки между аэропортами Навои и Дели.

«Уверен в том, что аэропорт Навои может стать крупнейшим портом на суше в Центральной Азии, потому что для этого у него имеются все возможности», - сказал Санджив Эдвард.

Кроме того, индийская сторона заявила о готовности к сотрудничеству и созданию IT-решений в области документации и процессов авиаперевозок.

Сторонами были сформированы рабочие группы по контролю за перевозками пассажиров и грузов, достигнуты договоренности о сотрудничестве.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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