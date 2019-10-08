В ближайшее время будет обеспечена подача газа в ряд городов и сел Азербайджана

8 октября 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Стали известны названия населенных пунктов и жилых массивов Азербайджана, в которые в скором времени будет обеспечена подача газа.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз", в восьми селах и шести жилых массивах трех городов и шести районов уже завершились работы по проведению газовых линий.

Подача газа в ближайшее время будет обеспечена на улице Севиль Газиевой, в новый жилой массив в поселке Мехсети в Гяндже, в новый жилой массив на улице Саттархана в городе Джалилабад, в новый жилой массив в селе Верхний Леки в Агдашском районе, в село Моллахаджылы Гёкчайского района, в новый жилой массив в Шамахинском районе, в села Зейва, Солтанкенд, Галгях и Уштал Исмаиллинского района, в села Атудж и Хырт Губинского района, а также в село Пештатюк Лерикского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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