TOTAL: Доля газа в энергетическом балансе увеличивается

БАКУ/Trend/ - Доля газа в энергетическом балансе увеличивается. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор и главный представитель TOTAL в Азербайджане Денис Лемаршаль в ходе Каспийской технической конференции в Баку.

Гендиректор отметил, что на данный момент одним из вызовов является адаптация стратегии по рынкам в условиях изменения климата.

«Мы решили адаптировать нашу стратегию этим изменениям. TOTAL до 2025 года планирует увеличить затраты на цифровую трансформацию. У нас имеются необходимые инструменты для этого. Планируется использовать различные методы для усиления нашего потенциала в этой сфере с помощью искусственного интеллекта. Мы подписали соглашение с компанией Google по разработке решений для оценки подземных запасов. Это позволит оценивать потенциал месторождений быстрее и более эффективно»,- сказал Лемаршаль.

Гендиректор далее отметил, что компания TOTAL видит большое будущее для газа, так как доля газа в энергетическом балансе увеличивается по сравнению с углем и нефтью.

Отметим, что Каспийская техническая конференция продолжится до 18 октября. Основной фокус конференции уделен нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и на глобальном уровне.

Темой конференции является цифровая трансформация, которая найдет отражения в тематических панельных сессиях и технических сессиях, объединяющих специалистов отрасли, представителей регулирующих органов, инновационные компании и студентов

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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