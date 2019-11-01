Азербайджанская нефть незначительно подешевела

1 ноября 2019 10:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста тридцать первого октября составила 64,42 доллара за баррель, что на 0,86 доллара ниже предыдущего показателя, сообщил в пятницу Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 62,83 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 0,77 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 58,04 доллара за баррель, что на 0,15 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, тридцать первого октября составила 59,22 доллара за баррель, что на 0,89 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на первое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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