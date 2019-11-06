БАКУ /Trend/ - Азербайджан является вторым по величине поставщиком сырой нефти в Чехию.

Об этом в интервью Trend сказал посол этой страны в Баку Милан Экерт.

"Сотрудничество между нашими странами в сфере энергетики находится на необычайно высоком уровне. Чехия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Идет активное сотрудничество в области энергетики, начиная с 2001 года, когда в Чехию стали осуществляться первые значительные поставки высококачественной азербайджанской сырой нефти с низким содержанием серы. С тех пор Азербайджан стал вторым по величине поставщиком сырой нефти Чехии (после России) ", - сказал он.

Без преувеличения можно сказать, что каждый третий автомобиль в Чехии работает на бензине, произведенном из азербайджанской нефти, сказал дипломат.

"В городе Кралупы-над-Влтавой есть даже нефтеперерабатывающий завод, который почти исключительно занимается переработкой Azeri Light", - добавил он.

С другой стороны, Экерт сказал, что Чехия платит от 1 до 1,5 миллиарда долларов ежегодно за поставки сырой нефти, что сопоставимо с 1/10 государственного бюджета Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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