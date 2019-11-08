Азербайджанская нефть подорожала

8 ноября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого ноября составила 67,77 доллара за баррель, что на 0,37 доллара выше предыдущего показателя, сообщил в среду Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,89 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем выше на 0,38 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,94 долларов за баррель, что на 0,49 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого ноября составила 62,53 доллара за баррель, что на 0,43 доллара выше предыдущего показателя.

Официальный курс на восьмое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 7 ноября 09:53
Изменились цены на азербайджанскую нефть
Энергетика 6 ноября 09:47
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 5 ноября 09:52
Цены на нефть слабо колеблются в ожидании данных о запасах этого сырья в США
США 5 ноября 09:43
Международное энергетическое агентство о вероятности резкого роста цен на нефть (Эксклюзив)
Энергетика 4 ноября 09:20
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 28 октября-1 ноября
Энергетика 2 ноября 11:57
Лента новостей
В Ашхабаде проводится региональная конференция по административному праву
Туркменистан 10:35
Австрия готова предоставить площадку для переговоров по СВПД
Европа 10:23
DOST закупит компьютерную технику и оборудование
Финансы 10:19
Официальный курс маната к мировым валютам на восьмое ноября
Финансы 10:16
Красная и зеленая линии Бакметрополитена будут разделены (Эксклюзив)
Бизнес 10:16
"КТК-Казахстан" вновь продлил тендер на поставку телекоммуникационного оборудования
Тендеры 10:06
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 10:04
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Индии на уровне "Baa2" до негативного
Другие страны 09:59
Сейсмослужба Азербайджана: Афтершоки продолжаются
Происшествия 09:56