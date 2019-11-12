Нефтяная компания озвучила крайние сроки пользования одноразовыми магнитными картами

12 ноября 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) "LUKOIL–Azerbaijan" с 21 ноября текущего года прекратит продажу топлива клиентам на АЗС посредством одноразовых магнитных карт, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В связи с этим клиентам "LUKOIL–Azerbaijan" рекомендуется использовать до конца текущего года имеющиеся в наличии одноразовые магнитные карты.

Отметим, что компания ЛУКОЙЛ действует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года. Компания имеет 10-процентную долю в проектах "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод".

Помимо этого, компания участвует в продажах на розничном топливном рынке.

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