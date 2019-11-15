Нефть дорожает на прогнозе ОПЕК по предложению сырья и оптимизме вокруг торговли

15 ноября 2019 09:39 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются, снижение прогноза ОПЕК по росту предложения стран вне картеля в следующем году и возвращение торгового оптимизма поддерживает нефтяные котировки. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% — до 62,56 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до 57,06 доллара за баррель.

В опубликованном в четверг ноябрьском докладе ОПЕК организация несколько пересмотрела прогноз по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в сторону понижения на 2020 год — на 36 тысяч баррелей в сутки, до 2,17 миллиона баррелей в сутки.

Позитивно влияют на торги и комментарии американской стороны по торговле. В четверг советник американского президента по экономике Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, сообщило агентство Рейтер. На рынки вернулся некоторый оптимизм, поддерживающий и нефтяные цены, так как Китай является крупнейшим потребителем нефти, и позитивные для экономики страны новости улучшают ожидания по росту спроса.

"Энергетические рынки останутся сосредоточены на риторике ОПЕК+, торговых новостях США и КНР и том, сумеет ли Пекин как-то снизить напряжённость вокруг ситуации в Гонконге", — приводит агентство мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Адвокаты Трампа обратились в ВС по поводу обнародования его налогов
США 08:06
С начала года в Китае арестовали около 60 тыс. человек за преступления в интернете
Китай 06:03
Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Европа 03:52
Эрдоган: Турция хочет сохранить дружественные отношения и с США, и с Россией
Турция 01:39
В результате стрельбы в школе в Калифорнии погибли два человека
США 00:59
В день начала импичмента Трампа в его предвыборный фонд поступило $3 млн
США 14 ноября 23:57
Лента новостей
Туркменистан закупит контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:07
В Узбекистане увеличили приток газа на одной из скважин месторождения Жанубий Тандирча
Энергетика 09:57
II Бакинский саммит религиозных лидеров мира - еще один важный вклад Азербайджана в мир и стабильность во всем мире
Политика 09:55
Оператор казахстанской почтовой сети закупит автозапчасти
Тендеры 09:51
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:36
Посол Катара приступил к миссии в Туркменистане
Туркменистан 09:32
Токио и Сеул провели консультации на уровне МИД
Другие страны 09:28
НПЗ в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 09:21