Посол: Реализация проекта IGB принесет большие изменения на рынке природного газа Юго-Восточной Европы

БАКУ/Trend/ - Начались земляные работы на первых двух километрах интерконнектора Греция-Болгария (IGB), рассказала Trend посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

Она отметила, что информация была предоставлена ​​во время изучения прогресса в строительстве IGB в Болгарии.

"11 ноября была организована инспекция для изучения прогресса в строительстве IGB. Инспекция проводилась на территории между селами Воеводино и Орлово в Хасковском районе Болгарии. На мероприятии помимо меня приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, министр энергетики Теменужка Петкова, посол США в Болгарии Херро Мустафа, посол Греции в Болгарии Димитриос Хронопулос, исполнительный директор проектной компании ICGB AD из Болгарии Теодора Георгиева и другие официальные лица", - сказала посол.

В ходе проверки болгарская сторона заявила, что к концу 2020 года страна обеспечит импорт газа из Азербайджана, США, Катара, Египта и других источников и достигнет энергетической независимости.

"Было отмечено, что проект IGB обеспечит диверсификацию источников и маршрутов поставок газа в Юго-Восточную Европу. В первом двухкилометровом участке IGB начались земляные работы, и доставлены трубы для строительства первого километра участка трубопровода. Кроме того, была отмечена центральная линия на 4-километровом участке трубопровода, и территория была очищена", - отметила посол.

Далее она добавила, что болгарская сторона предприняла ряд важных шагов для строительства интерконнектора Греция-Болгария, предусматривающего транспортировку одного миллиарда кубометров азербайджанского газа в год, в Болгарию, через Трансадриатический газопровод, который является частью "Южного газового коридора".

"Все необходимые тендеры по проекту были завершены в этом году, были выбраны компании для проектирования и строительства IGB, а также для поставки трубопроводов, надзора за строительством, обследования археологических участков вдоль маршрута трубопровода и инженерного консультирования. Все итоговые документы, необходимые для начала строительства, подписаны. 22 мая 2019 года в селе Кирково Болгарии состоялась церемония закладки фундамента IGB с участием первого заместителя премьер-министра Азербайджана Ягуба Эйюбова и премьер-министров Болгарии и Греции", - сказала Гурбанова.

Посол считает, что начало строительства IGB, который будет транспортировать газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз", является важным событием.

"Реализация этого проекта принесет большие изменения на рынке природного газа региона. IGB укрепит энергетическую безопасность в Греции, Болгарии, а также в соседних странах и обеспечит диверсификацию источников и маршрутов поставок газа", - сказала она.

Отметим, что интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будет направлено на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля - в объеме 0,3 миллиарда кубометров, на краткосрочные рынки.

На втором этапе, также в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции.

4,5 миллиарда кубометров газа будет направлено на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа - на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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