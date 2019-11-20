Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 2,7%

20 ноября 2019 00:16 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года снизилась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 2,7% - до $60,8 за баррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена фьючерса нефти марки WTI (Light Sweet) с поставкой в декабре 2019 года опустилась на 3,24% - до $55,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 23:10.

При этом в пике цена Brent падала до $60,7 за баррель, что на 2,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В свою очередь, WTI снижалась на 3,51%, до $55,05.

Последний раз стоимость фьючерса на нефть марки Brent была ниже $61 за баррель 8 ноября 2019 года.

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