США и Казахстан договорились о создании регионального рынка электроэнергии ЦА

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 21 ноября 2019 года, США и Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ), который поможет создать центрально-азиатский региональный рынок электроэнергии (CAREM), таким образом сделав важный шаг в укреплении энергетического сотрудничества, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу посольства США в Казахстане.

Сообщается, что подписантами меморандума выступили Заместитель помощника Администратора USAID по странам Азии Хавьер Пьедра и вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

Как отметил Пьедра, интегрированный CAREM не только сэкономит деньги и повысит энергетическую безопасность и экономическую стабильность; это также облегчит коммерческую торговлю и привлечет инвестиции в энергетические сектора всех пяти стран Центральной Азии и соседних стран Южной Азии.

USAID расширяет региональные экономические связи между странами Центральной Азии, включая Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, одновременно устанавливая связи с США, Афганистаном и другими странами. Усилия USAID в Центральной Азии сосредоточены в трех основных секторах, которые являются основополагающими для регионального экономического роста, включая реализацию ключевой инициативы по региональным связям, CAREM, который стремится расширить сотрудничество в энергетическом секторе по всей Центральной Азии.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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