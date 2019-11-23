ОАО Azerişiq перешло на усиленный режим работы

23 ноября 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с текущими погодными условиями ОАО "Azerişiq" перешло на усиленный режим работы, сообщает Trend со ссылкой на слова главы пресс-службы организации Танрыверди Мустафаева.

По словам Мустафаева, в минувшую ночь произошел кратковременный перерыв в электроснабжении некоторых районов.

В целях оперативного предотвращения возможных аварий в город Баку и окрестные поселки была направлена специальная техника. На линиях электропередачи Гюздяк-Чайлы на территории Бакинского Регионального департамента энергоснабжения и продаж (РДЭП), а также Агджабеди на территории Аранского РДЭП, нашими сотрудниками оперативно устранены неисправности произошедшие вследствие ночных ливней".

"Напомню, что благодаря реконструкции электрических сетей Azerişiq в последние годы серьезных аварий не происходило, несмотря на резкие перемены погодных условий, потребители по всей стране обеспечены стабильной и качественной электроэнергией", - добавил Мустафаев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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