Все участки TAP будут заполнены газом в ближайшие недели и месяцы

БАКУ/Trend/ - Все участки Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, будут заполнены газом в ближайшие недели и месяцы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на консорциум TAP AG, об этом сказал управляющий директор консорциума TAP Лука Скьеппати, по случаю заполнения газом двухкилометрового участка TAP в Греции.

«Предстоящие месяцы имеют ключевое значение для обеспечения ввода трубопровода TAP в эксплуатацию и тестирования трубопровода на готовность к коммерческим поставкам газа в Европу к октябрю 2020 года. Параллельно мы готовимся к коммерческой деятельности в качестве оператора системы передачи и независимого оператора передачи», - сказал он.

Скьеппати отметил, что после заполнения газом двухкилометрового участка в Греции, газ будет постепенно вводиться в другие участки греческой части трубопровода и за его пределами - в Албании и Италии, в предстоящие недели и месяцы.

По его словам, TAP обеспечит прямой и экономически эффективный маршрут транспортировки газа в страны Юго-Восточной Европы и далее.

Отметим, что ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.