В Казахстане внедрят сервис-хранилище данных оборота нефти и газового конденсата

26 ноября 2019 18:29 (UTC+04:00)

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