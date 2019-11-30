Министр: TANAP - очень важный проект для обеспечения энергобезопасности Турции и Европы

30 ноября 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Трансанатолийский трубопровод (TANAP) - очень важный проект для обеспечения энергобезопасности Турции и Европы.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, по случаю открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского трубопровода.

«Этот проект является еще одним показателем братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Данный проект является энергетическим "Шелковым путем» и превращает Турцию в энергетический хаб региона», - сказал министр.

TANAP станет толчком для реализации других проектов в сфере энергетики, сказал Донмез, добавив, что Турция является сторонником реализации совместных проектов с другими странами.

Что касается возможности конкуренции TANAP с «Турецким потоком», министр отметил, что два проекта не являются конкурентами, а дополняют друг друга.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Авторы: Ляман Зейналова, Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn, @rhafizoglu

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