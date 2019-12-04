Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

4 декабря 2019 10:16 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть растут в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании заседания ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,79%, до 61,3 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,71%, до 56,5 доллара за баррель.

Трейдеры с оптимизмом восприняли данные API, который в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,7 миллиона баррелей после роста на 3,6 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя на 1,7 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы с интересом ждут грядущих заседаний ОПЕК+, которые пройдут в Вене 5-6 декабря. Трейдеры надеются на меры со стороны нефтедобывающих стран для поддержки нефтяного рынка.

"Мы думаем, что ОПЕК может продлить действие соглашения о сокращении добычи на весь 2020 год, а не на три-шесть месяцев, которые в настоящее время ожидает рынок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков BNP Paribas Markets.

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