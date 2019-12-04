Территория НПЗ "Азернефтяг" будет включена в проект "Белый город" (ФОТО)

4 декабря 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Территория бывшего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Азернефтяг» в ближайшем времени будет включена в проект «Белый город», сообщает Trend со ссылкой на госнефекомпанию SOCAR.

Отметим, что в конце XIX века в "Черном городе", на территории которого осуществляется проект "Белый город", были демонтированы установки и чаны самого крупного нефтеперерабатывающего завода Российской империи - Азернефтяг.

Отметим, что в 2014 году НПЗ имени Гейдара Алиева был объединён с Бакинским нефтеперерабатывающим заводом «Азернефтьяг».

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) имени Гейдара Алиева является единственным нефтедобывающим комплексом региона и обеспечивает основную часть потребностей Азербайджана в топливе. На заводе производится 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиатопливо, дизельное топливо, мазут и нефтяной кокс.

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  • Территория НПЗ "Азернефтяг" будет включена в проект "Белый город" (ФОТО)
  • Территория НПЗ "Азернефтяг" будет включена в проект "Белый город" (ФОТО)
  • Территория НПЗ "Азернефтяг" будет включена в проект "Белый город" (ФОТО)
  • Территория НПЗ "Азернефтяг" будет включена в проект "Белый город" (ФОТО)
  • Территория НПЗ "Азернефтяг" будет включена в проект "Белый город" (ФОТО)
  • Территория НПЗ "Азернефтяг" будет включена в проект "Белый город" (ФОТО)
  • Территория НПЗ "Азернефтяг" будет включена в проект "Белый город" (ФОТО)
  • Территория НПЗ "Азернефтяг" будет включена в проект "Белый город" (ФОТО)
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