Азербайджанская нефть подорожала

5 декабря 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого декабря составила 68,16 доллара за баррель, что на 2,08 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 66,76 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем больше на 2,12 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 61,22 доллара за баррель, что на 1,99 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого декабря составила 65,41 доллара за баррель, что на 2,11 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на пятое декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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