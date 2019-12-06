Квота РФ в сделке ОПЕК+ выросла

6 декабря 2019 18:32 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК+ на заседании 6 декабря согласовали новые квоты по сокращению добычи нефти, которые будут действовать в первом квартале 2020 года. Теперь Россия должна сократить суточную добычу на 300 тысяч баррелей (нынешняя квота - 228 тысяч баррелей), а Саудовская Аравия - на 482 тысяч баррелей (322 тысяч баррелей). Об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях, передает Trend.

Таким образом, квота России в соглашении выросла на 72 тысяч баррелей в сутки, Саудовской Аравии - на 160 тысяч баррелей. Теперь целевой уровень суточной добычи нефти у России составляет 11,121 млн баррелей (сейчас - 11,191 млн баррелей), а у Саудовской Аравии - 10,151 млн баррелей (10,311 млн баррелей).

В результате квота стран ОПЕК составит 350 тыс. баррелей в сутки, остальных участников сделки - 150 тыс. баррелей в сутки.

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