К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на 30% - Гэри Коунс

БАКУ /Trend/ - Несмотря на продолжающуюся добычу углеводородов, следует приложить усилия для снижения воздействия этого процесса на окружающую среду.

Об этом сказал президент регионального представительства BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Коунс, сообщает Trend с конференции Energy Forward, организованной компанией Baker and Hughes.

По его словам, по прогнозам, к 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на 30%, и этот спрос должен быть удовлетворен.

"Тем не менее, глобальное изменение климата ставит перед нами новые задачи», - сказал Коунс

По его мнению, компании должны сообща отвечать на эти вызовы.

Отметим, что сегодня Baker Hughes впервые в Азербайджане проводит конференцию Energy Forward, объединяющую идейных и технических экспертов со всего мира и региона для обсуждения основных тенденций, существенно изменяющих производительность, эффективность и безопасность в нефтегазовом секторе.

Energy Forward - это уникальное технологическое мероприятие, объединяющее более 250 лидеров и ключевых партнеров из основных нефтяных и газовых компаний мира с целью обмена передовым опытом и результатами на международном уровне и выявления возможностей в области инженерии, науки и информации и демонстрируя цифровую трансформацию и инновации для дальнейшего развития нефтегазового сектора в Каспийском регионе.

Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д.

(Автор: Анастасия Савченко)

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