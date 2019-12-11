Назначен новый директор НПЗ им. Гейдара Алиева

11 декабря 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно распоряжению президента Госнефтекомпании SOCAR Ровнага Абдуллаева, на должность директора нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева назначен Мамедов Бахтияр Ибрагим оглу, сообщает Trend со ссылкой на Госнефтекомпанию SOCAR.

Бывший директор завода Исмаилов Эльман Аббас оглу назначен заместителем вице-президента SOCAR по переработке.

Отметим, что Бахтияр Мамедов родился в 1971 году. После окончания Азербайджанской нефтяной академии (сейчас - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) начал трудовую деятельность в «Азернефтьяг», до 2015 года работал на заводе на различных должностях.

В 2015-2016 годах был заместителем начальника отдела в НПЗ имени Гейдара Алиева, а в 2016-2019 годах - главным инженером, заместителем директора карбамидного завода.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR и СТП подписали меморандум по развитию национальной промышленности
Энергетика 16:05
В Азербайджане планируется производство экологичного автомобильного горючего
Энергетика 10 декабря 22:00
Baker Hughes и НИПИ «Нефтегаз» SOCAR подписали производственное соглашение о локализации производства нефтепромысловых химикатов
Энергетика 10 декабря 11:16
Baker Hughes и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Энергетика 10 декабря 11:13
Ровнаг Абдуллаев: В Азербайджане промышленным способом добыто более 2 млрд тонн нефти
Бизнес 10 декабря 10:46
Месторождения «Курсенги» и «Гарабаглы» практически готовы к применению китайской технологии
Энергетика 9 декабря 16:42
Лента новостей
США расширили санкции в отношении Ирана
США 18:16
Азербайджанская компания о ходе строительных работ на территории окружной дороги
Строительство 18:12
Автомобильная компания ТEMSA временно приостановила деятельность
Транспорт 18:08
Увеличился объем денежных переводов из-за границы в Грузию
Финансы 18:04
Рост производства текстильной продукции в Казахстане превысил 20%
Бизнес 18:04
Названы точные сроки открытия малого предприятия в одном из регионов Азербайджана
Бизнес 17:59
Минэнергетики Турции приостановило участие компании «ÖZEL KAZAN» в тендере
Энергетика 17:58
Стали известны причины возможного подорожания кофе в Грузии
Финансы 17:57
Стала известна дата диагностического оценивания психологов в Азербайджане
Общество 17:55