Добыча нефти компанией "ЛУКОЙЛ" выросла на 2% по итогам девяти месяцев

25 декабря 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По итогам девяти месяцев добыча нефти компанией российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ», несмотря на ограничения ОПЕК+, выросла на два процента, в основном за счет зарубежных проектов, которые компания активно развивает.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал газете «Коммерсантъ» глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

По его словам, экономические показатели компании также достаточно позитивны.

«За январь-сентябрь EBITDA (показатель финансовой эффективности) "ЛУКОЙЛ" выросла на 15 процентов, промежуточное дивиденды, которые акционеры утвердили третьего декабря, практически в два раза выше уровня прошлого года», - добавил глава компании.

Он также отметил, что по итогам года EBITDA скорее всего, будет не ниже, чем в 2018 году, а рост добычи прогнозируется на ближайшие три года не меньше одного процента даже с учетом действующих ограничений.

Напомним, что компания "ЛУКОЙЛ" действует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года. Компания имеет 10-процентную долю в проектах "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод".

Помимо этого, компания участвует в продажах на розничном топливном рынке.

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