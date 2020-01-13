"Азерэнержи" восстановило утраченную мощность электростанции "Шеки"

13 января 2020 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - ОАО «Азерэнержи», в рамках «Программы Реабилитации», осуществило ремонтно-восстановительные работы по восстановлению утраченных мощностей на электростанциях, включая электростанцию «Шеки», сообщает Trend со ссылкой на «Азерэнержи».

«До принятия данного документа осенью 2018 года, два агрегата из десяти, из-за поломки корпуса не функционировали, а оставшиеся восемь – функционировали не на полную мощность. Таким образом, электростанция «Шеки», с установленной мощностью в 87 мегаватт, работала на мощности 40 мегаватт с перебоями», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что после проведения соответствующих восстановительных работ и замены запчастей десяти агрегатов станция функционирует на мощности более 80 мегаватт.

«В результате выполненных мероприятий удалось восстановить утраченную мощность (50 процентов), а также обеспечить надежную эксплуатацию станции», - отмечается в сообщении.

Отметим, что «Азерэнержи», наряду с Шекинской электростанцией, осуществляет ремонтные работы и реконструкцию 12 других электростанций, включая шесть модульных.

На сегодняшний день всего было восстановлено 485 мегаватт утраченных мощностей.

В рамках «Программы Реабилитации», рассчитанной на период 2018-2021 годов, предусмотрено восстановление около одной тысячи мегаватт утраченных мощностей.

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