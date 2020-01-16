SOCAR: Добыча природного газа в Азербайджане в минувшем году увеличилась

16 января 2020 12:47 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
SOCAR о буровых работах 2019-го года в Азербайджане
Энергетика 13:14
Новый корабль ASCO будет назван в честь Хошбахта Юсифзаде
Транспорт 12:17
Началось бурение первой разведочной скважины на блоке “Шафаг-Асиман”
Энергетика 15 января 18:43
Французская Total планирует расширить свою деятельность в Азербайджане
Энергетика 15 января 17:46
Азербайджан призвал итальянские компании к сотрудничеству в сфере энергетики (ФОТО)
Энергетика 15 января 13:52
TAP о сроках начала строительства подводного участка с итальянского побережья
Энергетика 15 января 13:17
Лента новостей
Швейцария и Туркменистан сотрудничают в финансовой сфере
Финансы 14:25
Началось размещение лачынских беженцев в новых поселках на территории Агджабединского района (ФОТО)
Общество 14:17
В Узбекистане презентовано полезное изобретение для обработки сельхозпродукции
Бизнес 14:10
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 14:08
АБР нацелен на развитие делового партнёрства с Туркменистаном
Бизнес 14:02
Закир Гасанов осмотрел военные объекты, на которых завершаются строительные работы (ФОТО)
Политика 13:58
Эрдоган: TANAP превратил Турцию в энергетических хаб
Энергетика 13:53
В Азербайджане подготовлена брошюра для кандидатов в депутаты
Политика 13:48
В Азербайджане частный сектор превысил государственный по регистрации трудовых договоров
Бизнес 13:46