Казахстанская нефтегазовая компания пробурила дополнительные скважины

17 января 2020 15:18 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Единственный казахстанский лоукостер огласил результаты деятельности в 2019 г.
Транспорт 14:34
Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Казахстана огласила план закупок
Энергетика 14:13
Геологоразведочное предприятие Казахстана закупит трубы
Тендеры 13:00
В Казахстане отмечен рост поголовья сельскохозяйственных животных
Бизнес 11:40
КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на поставку источников питания
Тендеры 09:34
Банк развития Казахстана нацелен на расширение портфеля проектов ВИЭ
Энергетика 16 января 19:35
Лента новостей
Азербайджанская строительная компания Nabucco A&C о реализации крупного проекта в Баку
Строительство 16:24
Турецкая компания Arfem Aluminyum о планах реализации проектов в Азербайджане
Бизнес 16:21
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку электрооборудования
Тендеры 16:16
МВД: В Азербайджане сократилось число тяжких преступлений (ФОТО)
Общество 16:16
В проекте "Здоровый школьник" в Азербайджане участвовали десятки тысяч учащихся школ (ФОТО)
Общество 16:01
На туристической выставке в Нидерландах пресечена провокация против Азербайджана (ФОТО)
Политика 15:59
Тело экс-главы спецслужб Армении нашли с огнестрельным ранением
Армения 15:56
Абшеронский полуостров будет объявлен зоной, свободной от заболеваний животных
Экономика 15:48
Баку могут присвоить звание Города трудовой славы
Общество 15:40