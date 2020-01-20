Нефть дорожает более чем на 1% из-за ситуации в Ливии

Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные бирж.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,3%, до 65,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,14%, до 59,25 доллара за баррель.

В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.

Глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводить агентство Рейтер, считает, что если ситуация в Ливии не изменится, то это существенно для рынка, и он "прав в своей реакции в виде повышения цен".

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