Нефть дорожает более чем на 1% из-за ситуации в Ливии

20 января 2020 12:14 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник утром на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные бирж.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,3%, до 65,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,14%, до 59,25 доллара за баррель.

В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.

Глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводить агентство Рейтер, считает, что если ситуация в Ливии не изменится, то это существенно для рынка, и он "прав в своей реакции в виде повышения цен".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео недеется, что нефтяные терминалы в Ливии откроются благодаря конференции в Берлине
В мире 08:49
Алжир готов принять у себя предстоящий диалог между ливийскими сторонами
Арабские страны 06:54
Канцлер Австрии поприветствовал берлинское соглашение по Ливии
Европа 04:38
Хафтар и Саррадж выразили готовность решить нефтяную проблему в Ливии
Арабские страны 02:38
Глава Еврокомиссии обсудила с генсеком ООН итоги конференции по Ливии
Европа 01:08
Конференция в Берлине призвала создать единое правительство Ливии
В мире 00:40
Лента новостей
В прошлом году Турция увеличила экспорт химпродуктов в Россию
В мире 13:09
Горбачев должен получить наказание, которого заслуживает - политолог
Точка зрения 13:06
Грузинский политолог: События 20 Января привели к рождению новой азербайджанской государственности
Политика 13:03
В Израиле состоялся вечер памяти жертв трагических событий 20 Января (ФОТО)
Политика 12:44
События января 1990 года стали для меня незаживающей раной, которая не перестает болеть – Борис Добин (ФОТО)
Политика 12:39
В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития
Беларусь 12:37
КНР делится с другими странами информацией по новому типу коронавируса
Китай 12:36
Турция не забыла жертв трагедии 20 января — Националистическая партия Турции
Турция 12:15
В Конгрессе США почтили память жертв трагедии 20 Января
Политика 12:09