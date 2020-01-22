Оглашены возможности диверсификации ненефтяного сектора

22 января 2020 09:57 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Petkim вошел в число важных объектов Четвертой промышленной революции
Энергетика 21 января 17:34
SOCAR внесла ясность в ситуацию в одном из поселков Баку
Энергетика 21 января 13:54
Обнародованы инвестиционные планы по «Южному газовому коридору» на 2020 год
Энергетика 21 января 08:00
Доля экспорта ненефтяной продукции Азербайджана в Россию выросла
Финансы 17 января 14:33
SOCAR о рекультивации земли, загрязненной нефтью
Энергетика 17 января 13:04
SOCAR: В прошлом году выросло потребление природного газа среди населения Азербайджана
Энергетика 16 января 14:47
Лента новостей
Обнародованы показатели инвестиций в нефтегазовый сектор за 2019 год
Энергетика 11:11
Объем грузоперевозок в Азербайджане незначительно увеличился
Транспорт 11:10
В 2019 году значительно вырос экспорт турецких химпродуктов в Иран
Бизнес 11:08
В 2019 году Турция увеличила экспорт химпродуктов в Узбекистан
Бизнес 11:08
Казахстан предложил расширить экспорт своей продукции во Францию
Бизнес 10:58
Туркменистан поставляет Узбекистану зерновую культуру
Бизнес 10:57
Агентство пищевой безопасности провело рейд в пунктах по забою скота в Баку
Общество 10:50
WORLD OF DANCE – азербайджанский танцор в жюри международного проекта (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 10:47
Госкомстат обнародовал показатели экспорта СПГ
Энергетика 10:45