Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне «BB +»; Прогноз «Стабильный»

28 января 2020 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на уровне «BB +». Прогноз «Стабильный», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Fitch.

Как отмечается, рейтинг SOCAR соответствует рейтингу Азербайджана (BB + / стабильный).

«Автономный кредитный профиль SOCAR соответствует значению «b +». РДЭ компании соответствует РДЭ Азербайджана. Данное соответствие основывается на государственной поддержке, оказываемой компании в форме финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний капитала, а также социальных функций SOCAR и ее важности в качестве государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов», - говорится в сообщении Fitch.

Как отмечается, в рейтинге также учитывается социальная роль SOCAR.

«Одной из основных функций компании является производство и продажа топлива по регулируемым ценам на внутреннем рынке, которые покрывают операционные расходы SOCAR. В Азербайджане компания обеспечивает работой более 50 тысяч человек», - говорится в материале.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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