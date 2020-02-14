Нефтяная компания PHASIS огласила детали строительства НПЗ в Грузии

БАКУ/Trend/ - Нефтяная компания PHASIS начнет строительство нефтеперерабатывающего завода в 2020 году в Грузии, которое планируется завершить в конце 2023 / начале 2024 года, сообщили Trend в компании.

"Это будет самый современный нефтеперерабатывающий завод в регионе", - сказали в компании.

Как отметили в компании, Грузия больше не будет зависеть от импортного бензина и дизельного топлива.

"Приблизительно 25 процентов нашей продукции - 4,2 миллиона тонн будет приходиться на внутренний рынок Грузии", - рассказали в нефтяной компании PHASIS.

По словам источника, остальная часть будет экспортироваться по всему миру.

"Мы будем закупать сырую нефть и поставлять бензин, дизельное и реактивное авиационное топливо", отметили в компании.

"Наши инвестиции составляют примерно 1,2 миллиона долларов. Tecnicas Reunidas (S.A., или TRSA - генеральный подрядчик в Испании, который занимается проектированием, поставками и строительством промышленных и энергетических установок) является нашим подрядчиком, и мы будем управлять компанией под нашим собственным флагом", - отметили в PHASIS.

Согласно проекту, продукция, произведенная на НПЗ, будет продаваться как на местном, так и на зарубежном рынке.

Производство завода будет втрое больше внутреннего потребления, поэтому Грузия сможет экспортировать продукцию.

Как сообщается, в ходе строительства будет занято 1,500 тысячи человек, а 70 процентов работников предприятия будут местными жителями.

Завод будет выпускать топливо стандарта Евро 5 и Евро 6.

После того, как завод заработает на полную мощность, поступления в государственный бюджет Грузии составят около 17,3-20,8 миллиона долларов в год.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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