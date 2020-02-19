Туркменистан нацелен на диверсификацию нефтегазовой отрасли

АШХАБАД /Trend/ - Диверсификация нефтегазовой промышленности является актуальным направлением экономики Туркменистана, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское правительство.

Глава государства сказал об этом на рабочем правительственном совещании. На мероприятии были заслушаны отчеты вице-премьера Мыратгельды Мередова и советника президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшыгельды Какаева.

Спикеры отчитались о проводимых в нефтегазовом комплексе работах в контексте задач по реализации Программы социально-экономического развития страны на 2020-2025 годы.

Глава государства отметил первостепенное значение мер, связанных с совершенствованием деятельности топливно-энергетического комплекса, повышением эффективности разработки нефтегазовых месторождений и внедрением во все структурные подразделения отрасли передового опыта, новейших технологий.

Президент акцентировал внимание и на необходимости держать под постоянным контролем вопросы строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и выполнения задач, вытекающих из Программы развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года.

Отметим, что Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе экспортирует его в Китай, Россию. Новые миллиардные проекты в ТЭК планируется реализовать совместно с зарубежными партнёрами. Предложения поступили от участников международных тендеров, в числе которых компании Европы и Дальнего Востока.

К примеру, намечено расширить производство комплекса по выпуску полиэтилена и полипропилена в прикаспийском поселке Киянлы (Балканский велаят (область). Поблизости планируется наладить производство поливинилхлорида, каустической соды, соляной кислоты, жидкого хлора.

Разрабатывается проект строительства в Киянлы и установки по производству метилдиэтаноламина. В Лебапском велаяте будут строить предприятие по производству каучука и полистирола; в Дашогузском велаяте - поливинилацетата и метанола.

(Автор: Гусейн Гасанов)