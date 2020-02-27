Азербайджан одобрил сделку между MOL и Chevron по проекту АЧГ

БАКУ/Trend/ - Азербайджан одобрил сделку по покупке венгерской энергетической компанией MOL доли американской Chevron в разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря и в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом сообщил Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"С получением одобрения со стороны Азербайджана MOL войдет в число полноправных участников консорциума по разработке блока АЧГ и нефтепровода БТД", - отметил Ахмедов.

Отметим, что венгерская компания MOL Group подписала соглашение с Chevron Global Ventures Ltd и Chevron BTC Pipeline, Ltd о приобретении 9,57 процента акций в проекте разработки блока нефтегазовых месторождений АЧГ и 8,9-процентной доли в проекте трубопровода БТД.

Общая сумма договора составляет 1,57 миллиарда долларов США, с учетом корректировок при закрытии сделки, которая будет финансироваться за счет имеющейся ликвидности компании. По завершении этой транзакции MOL станет третьим по величине партнером в рамках проекта АЧГ.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

Общая протяженность нефтепровода БТД 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии, 1076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co (Baku – Tbilisi – Ceyhan Pipeline Project Company), которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

Мощность прокачки нефтепровода составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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