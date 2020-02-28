Petrobras продает свою долю в газораспределительной сети Бразилии

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras анонсировала продажу своей доли в национальной газораспределительном холдинге Gaspetro. Приглашение на участие в тендере опубликовано в четверг на сайте госпредприятия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Gaspetro является соучредителем ряда бразильских региональных газораспределяющих компаний и сетей в 19 штатах, клиентам которых ежедневно поставляется порядка 29 млн куб. м газа. Под управлением компании находится 10 тыс. км газопроводов. Petrobras владеет контрольным пакетом Gaspetro в размере 51%, еще 49% принадлежат дочерней фирме японской финансово-промышленной группы Mitsui.

Потенциальный покупатель должен иметь чистую балансовую стоимость активов не менее $500 млн или иметь под управлением активы совокупной стоимостью $1 млрд. Предположительная стоимость сделки и начальная стоимость выставляемой на торги доли не указывается.

Petrobras в прошлом году анонсировала намерение избавиться от непрофильных активов на сумму около $27 млрд и сконцентрироваться на основной деятельности по добыче углеводородов. С этой целью компания в апреле упростила процесс продажи контрольных пакетов акций своих дочерних предприятий, избавившись от необходимости согласования таких сделок с акционерами. В ближайшие пять лет госпредприятие намерено уменьшить свои операционные расходы на $8,1 млрд. В 2019 году компания в рамках плана приватизации дочерних предприятий реализовала активы на сумму $16,3 млрд.