Нефть дешевеет на 3% на фоне рисков для спроса из-за распространения коронавируса

Энергетика 28 февраля 2020 11:06 (UTC+04:00)
Нефть дешевеет на 3% на фоне рисков для спроса из-за распространения коронавируса

Стоимость нефти марок Brent и WTI ускорила снижение до 3% в пятницу утром, волатильность на нефтяном рынке сохраняется шестую торговую сессию подряд из-за опасений по влиянию коронавируса на спрос. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 3,02%, до 50,17 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,23%, до 45,57 доллара за баррель.

За период длительного снижения нефтяные цены потеряли уже около 15% стоимости. Главным риском на нефтяных рынках остается коронавирус из Китая и его распространение за пределами страны.

В Китае число случаев заражение превысило 78,8 тысячи человек. В Южной Корее уже насчитывается более 2 тысяч зараженных, в Италии — 650, в Иране — 245. За последние сутки первые случаи заражения выявлены в Эстонии, Нидерландах, Нигерии, Литве, Белоруссии и Новой Зеландии.

Трейдеры опасаются, что заболевание и связанные с ним карантинные меры могут негативно повлиять на ряд экономических сфер, такие как торговля, перевозки и туризм. В свою очередь, это может сдержать рост мировой экономики и отразиться на спросе.

Инвесторы теперь ожидают реакции на ситуацию от стран ОПЕК+, рынки следят за новостями о возможных новых мерах стабилизации рынка. Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.

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