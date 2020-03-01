В Азербайджане обнародованы показатели возобновляемой энергетики за 2019 год

БАКУ/Trend/ - 1,9 миллиарда киловатт-часов выработанной энергии в 2019 году пришлось на возобновляемые источники энергии.

Об этом сказал Trend директор департамента энергетической эффективности и экологии министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов.

По его словам, выработанная в 2019 году по стране электроэнергия составила 26,1 миллиарда киловатт-часов.

"Азербайджан — страна с высоким потенциалом возобновляемой энергетики. Так, потенциал возобновляемых источников энергии, экономически выгодных и технически доступных в нашей стране, оценивается в объеме 26 940 мегаватт, в том числе 3 000 мегаватт ветровой энергии, 23 040 мегаватт солнечной энергии, 380 мегаватт по биоэнергии, 520 мегаватт гидроэнергии горных рек", - отметил он.

По словам Гасанова, в настоящее время общая производственная мощность нашей страны составляет 7556 мегаватт, мощность электростанций по возобновляемым источникам энергии, включая 1276 мегаватт крупных гидроэлектростанций, что эквивалентно 17 процентам от общей мощности.

"За год на ветровых электростанциях произведено 105,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии, на солнечных электростанциях - 44,2 миллиона киловатт-часов, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 195,9 миллиона киловатт-часов . Электроэнергия, выработанная из возобновляемых источников составила 7,3 процента от общего объема производства. На малых гидроэлектростанциях (общая мощность 25,3 мегаватт) выработано 53,6 миллиона киловатт-часов", - добавил он.

Выработанная из возобновляемых источников энергии, без учета крупных гидроэлектростанций, в 2019 году составила 1,5 процента от общего производства электроэнергии в объеме 399,1 млн киловатт-часов.

По его словам, цифры показывают, что, несмотря на наличие солидного ветрового и солнечного потенциала возобновляемой энергетики Азербайджана, практические результаты в этой области оставляют желать лучшего.

В то же время следует отметить, что большая часть проделанной работы была осуществлена за счет государственных инвестиций, отметил Гасанов

"Сегодня основной целью является создание благоприятной инвестиционной среды для привлечения в развитие этой сферы субъектов предпринимательства наряду с государственными инвестициями. С этой целью в качестве первого шага предпринимаются шаги по совершенствованию законодательной базы. Разработаный проект закона Азербайджана "об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", в настоящее время находится на стадии визирования", - подытожил он.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.

Отметим, что альтернативный источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска альтернативных источников энергии - потребность получать её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Другие их достоинства - экологичность и экономичность.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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