ОПЕК начала обсуждать в Вене "тайную" рекомендацию по сделке ОПЕК+

Заседание Организации стран-экспортеров нефти началось в Вене, его участники обсудят рекомендацию комитета ОПЕК+ по судьбе сделки в условиях падения спроса на рынке из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Саму рекомендацию, как сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в среду, все участвовавшие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ страны согласовали, но договорились пока держать в тайне.