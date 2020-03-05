ОПЕК начала обсуждать в Вене "тайную" рекомендацию по сделке ОПЕК+
Заседание Организации стран-экспортеров нефти началось в Вене, его участники обсудят рекомендацию комитета ОПЕК+ по судьбе сделки в условиях падения спроса на рынке из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Саму рекомендацию, как сообщил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в среду, все участвовавшие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ страны согласовали, но договорились пока держать в тайне.
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