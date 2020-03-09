Мировые цены на нефть рухнули на 31%
Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула на 31%. Oб этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость нефти марки Brent составила 31,43 доллара за баррель.
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