Госдеп: США рассматривают «Южный газовый коридор» как стратегический проект

БАКУ/Trend/ - США рассматривают "Южный газовый коридор" как стратегический проект.

Об этом сказал Trend специалист по энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Натан Райх.

"В нашей дипломатической работе по энергетической безопасности мы подчеркиваем важность диверсификации поставок энергоносителей. Причина этого проста: монополии могут подорвать политическую систему страны, саботировать ее экономический рост, подорвать ее социальное обеспечение. Поэтому, мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь нашим европейским партнерам и союзникам активно диверсифицировать свои энергопоставки - с точки зрения источников поставок, маршрутов импорта, видов топлива, включая возобновляемые источники энергии", - Райх.

Специалист по энергетической дипломатии отметил, что в этом контексте правительство США рассматривает "Южный газовый коридор", как стратегический проект.

"По завершении строительства "Южный газовый коридор" предоставит Европе новый долгосрочный источник поставок для удовлетворения спроса на природный газ. Путем диверсификации импорта природного газа "Южный газовый коридор" повысит энергетическую безопасность Европы и тем самым продвинет наши общие интересы в сфере национальной безопасности", - сказал он.

Он отметил, что, то же самое можно сказать и о расширяющейся способности Европы импортировать сжиженный природный газ (СПГ), в том числе из Соединенных Штатов.

"Глобальный рост производства и торговли СПГ является благом для Европы с точки зрения экономической и энергетической безопасности. Согласно одной из оценок, возможность импорта СПГ сэкономила европейским потребителям 8 миллиардов долларов только в 2018 году. А возможность, которую обеспечивает как СПГ, так и "Южный газовый коридор", означает, что наши европейские союзники и партнеры имеют больший контроль над своим экономическим процветанием и национальной безопасностью. "Южный газовый коридор" и СПГ дополняют друг друга ", - сказал он.

Рейх добавил, что для правительства США "Южный газовый коридор" ценен по двум основным причинам: одна связана с энергетической безопасностью, другая - с политической и экономической интеграцией.

"В течение десятилетий правительство США дипломатично вкладывало средства в энергетическую безопасность Европы, поскольку это жизненно важно для экономического процветания и политического суверенитета, а значит, и для силы Трансатлантического альянса. Поэтому неудивительно, что правительство США рассматривает угрозу европейской энергетической безопасности, как угрозу национальным интересам США ", - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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