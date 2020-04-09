Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.
Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.
Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью Shana заявил, что в случае договоренностей ОПЕК+ о снижении общей добычи на 10 млн баррелей в сутки каждая страна сократит производство сырья на 22%. Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему могут не сокращать добычу, добавил он.
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