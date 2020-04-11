"Лукойл" продолжает освоение месторождений Северного Каспия

БАКУ /Trend/ - ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к очередному этапу обустройства месторождения имени В.И. Грайфера — к началу вывода в Каспийское море опорных блоков платформы жилого модуля (ПЖМ), рассчитанной на проживание 155 человек, сообщает Trend в субботу со ссылкой на компанию.

Согласно сообщению, общий вес объекта составит 6 тысяч тонн. На 2021 год намечена установка верхнего строения платформы жилого модуля на опорные блоки.

"Начало промышленной добычи нефти на месторождении имени В.И. Грайфера запланировано на 2022 год с проектным уровнем 1,2 миллиона тонн в год. Также компания продолжает освоение месторождений имени Владимира Филановского и имени Юрия Корчагина – накопленная добыча на этих проектах уже приблизилась к 30 миллионам тонн. На месторождении имени В. Филановского добыча ведется на трех очередях, в том числе на блок-кондукторе с минимальным участием персонала", - отмечается в сообщении.

На морском ледостойком стационарном комплексе (МЛСК) месторождения завершено строительство 102 скважины – одноствольной, горизонтальной, газонагнетательной.

Отметим, что на месторождении имени Юрия Корчагина реализуются программы бурения на второй очереди для вовлечения в разработку запасов восточной части месторождения и дополнительного бурения на первой очереди проекта. На морской ледостойкой стационарной платформе пробурена первая добывающая скважина на келловейскую залежь с интеллектуальным заканчиванием и большой вертикальной глубиной – 1985 метров.

(Автор: Наргиз Исмаилова)