Казахстан поддержал консенсус ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Напомним, что 12 апреля состоялось внеочередное заседание министров нефтедобывающих стран ОПЕК+.

Как сказал министр энергетики Нурлан Ногаев в ходе заседания, Казахстан, как и прежде, остается приверженцем конструктивного диалога, и с учетом непростой ситуации, сложившейся на мировом рынке, со своей стороны готов участвовать в коллективном сокращении добычи нефти.

Отметим, что по итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца с первого мая.

По состоянию на 08:15 девятого марта 2020 года было отмечено рекордное падение стоимости барреля нефти Brent - до 31,30 доллара. Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу. В результате с первого апреля обязательств ограничивать добычу не было ни у кого.

Соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года, продлевалось четыре раза (последний раз - первого июля 2019 года - на девять месяцев).

В рамках решения о дополнительном сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2020 года, принятого на седьмой Конференции ОПЕК+, Казахстан принял на себя обязательства по поддержанию добычи нефти на уровне 1,843 миллиона баррелей в сутки против 1,86 миллиона баррелей в сутки ранее.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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