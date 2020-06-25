Zenith Energy прекратила все операции по добыче нефти в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Канадская Zenith Energy Ltd., которая является оператором по разработке блока нефтяных месторождений «Мурадханлы-Джафарли-Зардаб» на суше в Азербайджане, завершила передачу контрактной зоны реабилитации (CRA) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), передает в четверг Trend со ссылкой на Zenith Energy.

Как отмечается в сообщении, в результате передачи компания прекратила все операции по добыче нефти в Азербайджане, и весь производственный персонал (около 170 человек) был переведен в подразделение SOCAR.

Компания подтвердила, что ее азербайджанский филиал недавно получил от SOCAR плату за добычу нефти в размере около 508 тысяч долларов.

Ранее в связи со стратегической направленностью Zenith Energy на реализацию масштабных работ по добыче и разработке в Африке компания решила передать SOCAR контрактную зону реабилитации.

Операционная деятельность компании в Азербайджане будет связана исключительно с проведением геологоразведочных работ.

Отметим, что контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith Energy и SOCAR в марте 2016 года.

Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd в целях осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и согласно контракту, она разделена на реабилитационную и разведочную территории.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджабеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, "Зардаб" - в 1981 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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