Азербайджан выполнил свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ более чем на 100%

БАКУ/Trend/ - Суточная добыча нефти в Азербайджане в июне 2020 года составила 553,8 тысячи баррелей, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Согласно информации, 434,7 тысячи баррелей из указанного объема было добыто с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", а 119,1 тысячи баррелей - SOCAR и совместными предприятиями и операционными компаниями, действующими на суше.

По данным министерства, в июне Азербайджан снизил добычу нефти на 164,2 тысячи баррелей, что означает выполнение обязательств более чем на 100 процентов, c учетом обязательств страны по сокращению добычи нефти в мае на 164 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщалось ранее, в мае Азербайджан выполнил свои обязательства более чем на 98 процентов.

Согласно ”Декларации о сотрудничестве", в октябре 2018 года Азербайджан, с ежедневной добычей сырой нефти в объеме 718 тысяч баррелей в сутки, в мае-июне-июле текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 554 тысячи баррелей в сутки. Для выполнения этого обязательства суточная добыча сырой нефти должна быть снижена с уровня октября 2018 года на АЧГ - с 567 тысяч баррелей до 434 тысяч баррелей, с месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR, а также совместными предприятиями и операционными компаниями, действующими на суше - с 151 тысячи баррелей до 120 тысяч баррелей.

Отметим, что соглашение, принятое 12 апреля на 10-м заседании министров стран ОПЕК+, предусматривает сокращение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей, а в Азербайджане - на 164 тысячи баррелей. На 11-м заседании министров стран ОПЕК и государств, не являющихся членами картеля, состоявшемся шестого июня, было принято решение продлить срок этих квот еще на один месяц - до конца июля.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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